Il Napoli torna al successo alla prima di Mazzarri. La classifica aggiornata: rossoneri momentaneamenti quarti

Torna Walter Mazzarri e rianima il Napoli. E' buona, ottima la prima dell'allenatore di San Vincenzo, per la seconda volta sulla panchina azzurra. A Bergamo, contro l'Atalanta, Kvaratskhelia ed Elmas firmano il 2-1. Agli orobici non basta la rete di Lookman in apertura di secondo tempo. I partenopei tornano a vincere e mandano un messaggio al campionato.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 32

Juventus 29

Napoli 24*

Milan 23

Atalanta 20*

Fiorentina 20

Bologna 18

Roma 18

Monza 17

Lazio 17*

Torino 16

Frosinone 15

Lecce 14

Genoa 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Salernitana 8*