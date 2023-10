Il Napoli traballa in casa: il rendimento stagionale al Maradona

vedi letture

Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 23 gare in casa. Inoltre, dopo il ko contro la Fiorentina, i partenopei potrebbero registrare due sconfitte interne di fila nella competizione per la prima volta da dicembre 2021 (una serie di tre, contro Atalanta, Empoli e Spezia in quell’occasione). Questo quanto si evince dalle statistiche della Lega Serie A, un dato che il Milan osserva con attenzione.