Il Palazzo della Regione Liguria si illumina in ricordo di Gianluca Vialli

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - La facciata del Palazzo della Regione Liguria è stata illuminata in ricordo di Gianluca Vialli a un anno dalla morte riproducendo un'immagine della gradinata Sud dello stadio Ferraris di Genova con il bandierone di Vialli con le braccia alzate e la scritta "il tuo coraggio e la tua forza", l'iconica foto con Roberto Mancini a Wembley pronti ad abbracciarsi dopo la vittoria degli Europei 2021, dell'attaccante con la maglia della Nazionale e della Sampdoria. "La Liguria non dimentica un uomo dai grandi valori, una leggenda che ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Lunedì Genova gli renderà omaggio ospitando al Teatro Carlo Felice l'unico evento ufficiale in suo ricordo 'My name is Luca. Ballata per Vialli'.

Il ricavato della serata servirà per sostenere i progetti benefici per cui Vialli si era impegnato con la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla. I posti al Carlo Felice sono andati esauriti in pochi giorni, una dimostrazione di come la Liguria voglia ricordare al meglio un campione nella vita e nello sport". (ANSA).