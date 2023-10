Il paragone di Zoff: "Meret ha più tecnica di Maignan"

Dino Zoff, ex portiere della nazionale, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss per parlare della sfida tra Napoli e Milan. Nello specifico Zoff ha messo a confronto i portieri delle due squadre, Meret e Maignan, lanciandosi in un parere forte: "Maignan e Meret sono già fortissimi, ma possono ancora migliorare. Maignan è esplosivo, Meret forse ha più tecnica, ma sono entrambi grandi portieri."