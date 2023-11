Il pareggio basta alla Svizzera: Okafor e compagni qualificati per Euro2024

vedi letture

La Svizzera pareggia 1-1 contro il Kosovo: reti di Vargas e Hyseni, ma questo risultato basta per qualificare gli elvetici ai prossimi europei. Buona partita per Okafor, in campo per tutti i 95 minuti e con un gol annullato nel tabellino.