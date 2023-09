Il particolare dato di Maignan contro la Roma: arriva all'intervallo senza aver mai toccato la palla con le mani

Come riporta il Corriere dello Sport, non c'è stata partita nel primo tempo di Roma-Milan: l'unica leggerezza del Milan è stata quella di non aver chiuso i giochi già nella prima metà di match. Per il resto sono stati quarantacinque minuti perfetti, tant'è che all’intervallo Maignan è arrivato senza mai toccare la palla con le mani.