Il peggior Leao dall'anno dello Scudetto: 4 partite per smentire tutti

Nonostante sia ampiamente in doppia cifra di gol ed assist in tutte le competizioni, quello della Serie A 2023/24 è il peggior Leao dall'anno dello Scudetto, e lo confermano i numeri registrati fino a questo punto della stagione, non di certo le critiche che sono state mosse nei confronti del 10 del Milan.

Ad oggi in campionato si contano infatti 7 gol e 9 assist, addirittura 8 marcature ed un assist in meno rispetto al 22/23. La differenza rispetto all'anno dello Scudetto, invece, è quasi minima, visto che in quella stagione Leao mise a referto 11 gol e 10 assist. Ed è forse proprio questi numeri che il portoghese deve puntare ad emulare in questo finale di campionato per evitare di registrare la peggiore annata in Serie A dal 2020/21, quando collezionò 6 gol e 6 assist.