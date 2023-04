Il pensiero di Bergomi sull'Euroderby: "Tensione? Meglio esserci che non esserci"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Bergomi nel corso del Club di Sky Sport ha avuto modo di commentare anche il lungo avvicinamento all'Euroderby tra Milan e Inter di metà maggio in Champions League. Queste le parole dell'ex calciatore nerazzurro: "Il derby è la partita che soffrivo di più ma che ho anche giocato di più. Ragiono da calciatore: con questa tensione, anche per i tifosi, meglio esserci che non esserci. Una volta che ho dato tutto, e perdo, ti do la mano perché almeno ho dato tutto".