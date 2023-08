Il pensiero di Pioli su Mazzone: "Esempio di passione, serietà e competenza"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa pre Bologna-Milan, ha voluto dedicare due parole per Carlo Mazzone, storico italiano scomparso ieri all'età di 86 anni. Il suo ricordo: "Purtroppo da allenatore non ci siamo mai affrontati. Mazzone per noi allenatori è stato esempio di passione, serietà, competenza e professionalità. Rimane l'esempio di una persona e allenatore capace e che mi piaceva per la capacità di entrare nella testa dei giocatori. Mi piaceva anche come comunicava. Lo ricordo con grande rispetto e positività. Faccio le condoglianze alla sua famiglia"