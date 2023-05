Il pensiero di Pioli sul -10 alla Juve: "La tempistica non è quella che ci si augura in un campionato regolare"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, mister Stefano Pioli dice la sua sulla penalizzazione (-10) inflitta alla Juventus per la questione plusvalenze: "Chiaro che siamo tutti d'accordo che la tempistica non è quella che ci si augura in un campionato regolare. Togliere e mettere non fa bene a nessuno, ci auguriamo che sia una cosa comunque definitiva ma che si possano trovare tempi migliori per non creare disagi a nessuno".