Il Platense saluta Pellegrino: "Un nuovo ambasciatore del nostro stemma nel mondo"

vedi letture

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan, ora è ufficiale (QUI il comunicato). Il difensore argentino classe 2002 firma un contratto di cinque anni e saluta il Club Atletico Platense dove è cresciuto e ha giocato per 13 anni, dal 2010 (quando è entrato nelle giovanili) a oggi. Per questo il suo ormai ex club ha voluto salutarlo così: "Congratulazioni Marco! A partire da oggi, c'è un nuovo ambasciatore del nostro stemma nel mondo"