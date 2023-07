Il Porto chiede 25 milioni per Taremi: il Milan si inserirà solo ad un prezzo inferiore

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan sta cercando l'attaccante per la nuova stagione. Tra i nomi ci sono anche David e Balogun che costano tanto, mentre per Taremi il Porto chiede 25 milioni, cifra considerata troppo alta dal club rossonero. Il Milan si inserirà solo ad un prezzo inferiore rispetto alla richiesta della squadra portoghese.