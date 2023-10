Il Portogallo a Euro 2024, Leao esulta: "Ringrazio per il sostegno di tutti"

vedi letture

Nella serata di ieri il Portgallo ha staccato il pass per Euro 2024 che si giocherà in Germania la prossima estate. I lusitani hanno vinto per 3-2 contro la Slovacchia, a Porto. In campo da titolare e per un'ora anche il rossonero Rafael Leao che si è prcurato con un cross finito sul braccio largo di Vavro il rigore del momentaneo 2-0. Così ha esultato il 10 del Milan sui social: "SIAMO AD EURO 2024!!! Ringrazio per il sostegno di tutti i portoghesi che sono stati incredibili e fondamentali per la vittoria di oggi"

Vedi originale