Il Portogallo di Leao vince 9-0: è la vittoria più larga della storia dei lusitani

Il Portogallo di Rafa Leao ha battuto per ben 9-0 il Lussemburgo nella partita di ieri sera, valida per le qualificazioni a Euro 24. I portoghesi viaggiano in carrozza verso il primato nel loro girone, ma per la nazionale di Leao (ieri assist-man per il gol del 3-0) c'è un altro record: quella contro il Lussemburgo è la vittoria più larga della storia dei lusitani, che avevano battuto 8-0 il Kuwait 20 anni fa.