Il Portogallo non molla Mourinho, la Federcalcio lo vuole come ct

Il Portogallo insiste per José Mourinho e A Bola di oggi ci fornisce ulteriori aggiornamenti. Oggi termina il ritiro ad Albufeira della Roma ma il tecnico resterà in patria per festeggiare il Natale con i familiari. Tuttavia è previsto prima del suo rientro a Roma, programmato per il 26 dicembre, un incontro col presidente della Federcalcio lusitana, Fernando Gomes per vedere se ci sono i margini per guidare la nazionale in cui figura anche il rossonero Rafa Leao. Lo Special One, ricordiamo, è legato alla Roma fino al 2024.