Il post social di Maignan è da brividi: la sua foto fa il giro del mondo

Il Milan torna vittorioso dalla sfida contro il Monza segnando tre gol e subendo zero reti. Come spesso capita però, Mike Maignan risulta ancora una volta un fattore chiave e decisivo per le sorti dei ragazzi di Mister Stefano Pioli. Infatti il portiere francese è autore di una super intervento su Colpani nel secondo tempo, quasi un rigore in movimento che va a negare la gioia del gol al fantasista biancorosso e la possibilità di riaprire una partita che il Milan stava gestendo con buona padronanza di gioco.

Apparso sul profilo social dell'estremo difensore rossonero, questa è la foto di Dazn.it che appare quasi come un ritratto in un San Siro tutto rossonero.