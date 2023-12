Il potenziale calendario del Milan da febbraio a maggio: 26 partite in 100 giorni

vedi letture

Il Milan giocherà in Europa League: la seconda competizione europea non ha certamente il fascino della Champions League ma ha comunque appeal internazionale ed è un trofeo che i rossoneri non hanno mai vinto. Allo stesso tempo stare al passo in Europa League e in campionato contemporaneamente non sarà facile, bisognerà arginare la predisposizione agli infortuni che ha colpito il Milan in questa prima parte di stagione. Servirà tutta la rosa, si giocherà tantissimo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto un calcolo sul calendario rossonero, ipotizzando che i rossoneri possano arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni rimaste. Dal 5 febbraio al 26 maggio, il Diavolo potrebbe giocare 26 partite nell'arco di 100 giorni. Questa è la misura di quanto potrebbe essere logorante il calendario del Milan. In totale: 14 gare di Serie A, 9 di Europa League e 3 di Coppa Italia.