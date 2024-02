Il presidente del Rennes ci crede: "Tutto è ancora possibile"

Il Rennes si prepara ad accogliere il Milan. Domani sera al Roazhon Park, nella capitale della Bretagna, i rossoneri di Stefano Pioli saranno accolti da un clima caldissimo, nonostante i francesi siano in svantaggio di tre gol nel doppio confronto. Per un'occasione così speciale la squadra francese vorrà vendere cara la pelle, soprattutto davanti ai propri tifosi. Lo ha dichiarato anche il presidente del club Olivier Cloarec che è stato intervistato in esclusiva a Ouest-France.

Le parole di Cloarec, presidente del Rennes: "Vogliamo una vittoria di prestigio? No, non solo il prestigio! Tutto è ancora possibile, dovremo giocare questa partita al massimo, perché avrà anche implicazioni sul futuro. Nonostante la differenza tra le due squadre, l'impresa attesa potrebbe non essere avvenuta all'andata... Ma dobbiamo guardare avanti. Anche se il punteggio ha un po' attenuato le speranze di molte persone, sarà una serata speciale al Roazhon Park. Abbiamo ricevuto un numero molto elevato di richieste di biglietti, ma il numero è molto difficile da stimare".