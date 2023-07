Il presidente del Rosario Central si tiene stretto Alejo Veliz. Le sue parole

vedi letture

Il presidente del Rosario Central, Gonzalo Luis Belloso, ha parlato di Alejo Veliz obiettivo di mercato di Milan e Torino. Le dichiarazioni del numero uno del club argentino sono state chiare a difesa del suo talento che non vorrebbe ancora cedere: "La cessione di Gino a Firenze (Gino Infantino ceduto alla Fiorentina, ndr) ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Ed è per questo che, ora, la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz qui con noi al Gigante de Arroyito fino a dicembre".