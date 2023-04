Il presidente dell'Atletico: "Non capisco come si possa comprare un arbitro"

MilanNews.it

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Pozuelo IN per celebrare i 120 anni di storia dei Colchoneros e si è espresso anche sul caso Negreira: "So quello che si può sapere e fino a quando non sarà dimostrato, davvero, quelle che si leggono saranno tutte supposizioni. Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai sentito o pensato che si possa comprare un arbitro. È molto difficile acquistare un gioco. Non capisco come si possa comprare un arbitro. È la prima volta che ne sento parlare e posso dire di non aver mai avuto esperienze sospette, né contro il Barcellona né contro nessuno".