Il presidente della B Balata: "Ora basta, per il calcio è il tempo delle riforme"

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Il Calcio italiano non può più aspettare la stagione delle riforme. Abbiamo ancora sotto gli occhi quanto è successo questa estate e le dinamiche sempre più complesse con le quali ci dobbiamo confrontare". Alla vigilia della sfida degli azzurri con l'Ucraina per le qualificazioni europee e nel giorno dell'assemblea della Serie A, il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, con una dichiarazione all'ANSA, rilancia sul tema di "urgenti e profondi cambiamenti". "La situazione - aggiunge - non è più accettabile.

La competitività e la credibilità del calcio italiano hanno bisogno di riforme". "La ricchezza dei singoli club passa dalla attrattività dei rispettivi campionati", prosegue Balata. Il presidente della Lega di B ribadisce anche la disponibilità ad aprire un tavolo con le componenti della Figc e in particolare con la Serie A "con cui è urgente avviare un dialogo a 360 gradi sul futuro del calcio nazionale". (ANSA).