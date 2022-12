Il presidente Gravina saluta Mihajlovic: "In epoca di falsità, ha sempre anteposto la verità"

MilanNews.it

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato tramite un comunicato della scomparsa di Sinisa Mihajlovic: "Sono profondamente addolorato, è un giorno triste per il calcio italiano. Sinisa è stato un protagonista dentro e fuori dal campo, un esempio di passione, determinazione e coraggio, in grado di ispirare e di emozionare. Mihajlovic è stato un campione vero come calciatore, come allenatore, ma soprattutto come persona. In un’epoca spesso contraddistinta dalla falsità, ha saputo anteporre sempre la verità non sottacendo i suoi difetti e le sue debolezze. Anche per questo deve essere ricordata la sua positiva testimonianza di vita".