Il primo obiettivo per il Milan è Botman. Ma non è l'unico nome: tutte le alternative

Il Milan si muove per gennaio con una priorità chiara: un difensore centrale. Sven Botmandel Lille è il primo nome ma un obiettivo complicato per costi e concorrenza: il club rossonero ci proverà fino all'ultimo a portarlo a casa anche se le alternative non mancano .C'è da convincere la Fiorentina, nel caso, a liberare Nikola Milenkovic, o la Lazio a fare lo stesso con Francesco Acerbi. Oppure il Torino, altrettanto, con Bremer. Tutte non vorrebbero perdere la propria icona difensiva, per questo non è da escludere che i rossoneri cerchino anche un profilo più giovane o un giocatore in esubero o scadenza, magari dal Chelsea, come Andreas Christensen o Malang Sarr.