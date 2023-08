Il programma da Milanello: il Milan svolgerà la rifinitura nella mattinata di domani

Come riportato dal sito ufficiale del club, il Milan svolgerà la rifinitura in preparazione all'esordio in campionato contro il Bologna di lunedì sera nella mattinata di domani. Alle 14.30 la conferenza stampa di Stefano Pioli.