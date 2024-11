Il programma del Real Madrid alla vigilia della partita con il Milan

vedi letture

Dopo la vittoria di misura in casa del Monza, il Milan già da oggi ha messo la testa sul prossimo impegno, una partita non banale. Martedì 5 novembre alle ore 21, al Santiago Bernabeu, la squadra di Fonseca affronterà il Real Madrid nel match valevole per la quarta giornata di Champions League. Domani, dunque, è già giorno di vigilia per i rossoneri che si alleneranno a Milanello e poi partiranno per la capitale spagnola dove il tecnico e un giocatore prenderanno la parola in conferenza stampa.

Il programma del Real Madrid alla vigilia della sfida con il Milan:

- Ore 11, allenamento presso Real Madrid City

- Ore 13, conferenza stampa di Ancelotti + un giocatore