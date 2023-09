Il pronostico di Ambrosini per Inter-Milan: "Pari, 3-3 spumeggiante"

vedi letture

Massimo Ambrosini, che di derby ne ha giocati (e vinti) tanti con la maglia del Milan, questo pomeriggio sarà in cabina di commento su Dazn al fianco di Pierluigi Pardo (prima voce) e Andrea Stramaccioni (secondo commento tecnico). Intervistato da Repubblica, l'ex capitano rossonero ha dato il suo pronostico per la sfida: "Pari, 3-3 spumeggiante così in telecronaca ci divertiamo. La speranza è che il poco tempo che hanno avuto i tecnici per preparare la partita, fra nazionali e fusi orari, non limiti il coraggio e la bellezza dimostrati fin qui dalle due squadre."