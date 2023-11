Il prossimo impegno della Primavera di Abate: rossoneri ospiti dell'Empoli

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato la Sampdoria nei sedicesimi di Coppa Italia, vincendo la sfida con il risultato di 3-2. I rossoneri, capolisti in campionato, torneranno in campo nella competizione in cui guardano tutti dall'alto in basso questo sabato alle ore 13. Il Milan sarà ospite sul campo dell'Empoli che, per ironia della sorte, sarà avversario dei giovani rossoneri anche a inizio dicembre negli ottavi di Coppa Italia di categoria.