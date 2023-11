Il PSG ne fa tre al Montpellier e sale in cima alla Ligue 1: ora testa a San Siro

Il Paris Saint Germain è sceso in campo questa sera per giocare l'undicesima giornata di campionato contro il Montpellier. Tutto facile per la squadra di Luis Enrique: netto il 3-0 firmato da Lee, Vitinha e Zaire-Emery. Ora i francesi si prepareranno per la seconda sfida al Milan, prevista in settimana a San Siro.