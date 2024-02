Il PSG pensa al dopo-Mbappé: Leao, Osimhen e Bernardo Silva i tre big preferiti

vedi letture

La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore, anche se se ne parla ormai da settimane: Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint-Germain e lo ha comunicato al presidente Nasser al-Khelaifi. È tutto pronto, quindi, per l'approdo del fuoriclasse francese al Real Madrid e il club francese dovrà fare i conti con una perdita importantissima, un giocatore difficilmente sostituibile.

Come detto, la decisione dell'ex Monaco non ha colto di sorpresa il PSG, che si stava preparando da tempo a questo scenario e alle mosse da fare per rinforzare subito la rosa, mantenendo quell'appeal costruito negli ultimi 12 anni grazie agli investimenti operati dalla proprietà qatariota. La prima mossa potrebbe essere quella di riportare Xavi Simons - attualmente in prestito al Lipsia - a Parigi, ma è chiaro che quello dell'olandese non è un nome che fa sognare la tifoseria.

Così, secondo le informazioni riportate da L'Equipe, il primo nome sulla lista è quello di Victor Osimhen, che ha firmato di recente il rinnovo del contratto con il Napoli fino al 2026 ma che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di insofferenza. Sul nigeriano ci sono anche società di Premier, una concorrenza che potrebbe diventare spietata e far salire il costo del cartellino. L'alternativa si trova sempre in Italia ed è una vecchia conoscenza di Luis Campos, ovvero il milanista Rafael Leao. La terza pista porta invece a Bernardo Silva, che la scorsa estate ha prolungato con il Manchester City fino al 2026 dopo essere stato associato proprio al PSG (e al Barcellona). Profili diversi ma tre nomi ugualmente importanti, che potrebbero essere chiamati a raccogliere il più difficile dei testimoni.