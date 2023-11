Il PSG si avvicina al Milan vincendo e convincendo: 3-0 al Montpellier

vedi letture

Il Psg di Luis Enrique si avvicina come meglio non avrebbe potuto alla seconda sfida di Champions League contro il Milan, in programma martedì 7 novembre a San Siro. I parigini hanno spazzato via il Montpellier con il netto risultato di 3-0. In gol, per la squadra capitolina: Lee Kang-In, Zaire-Emery e Vitinha.