Il punto dall'infermeria di Milanello: per Bennacer chance di essere convocato con il Frosinone

Con l'infortunio di Malick Thiaw contro il Borussia Dortmund si complica sempre di più la situazione indisponibili. Soprattutto in difesa i rossoneri hanno a disposizione il solo Fikayo Tomori per la sfida contro il Frosinone di sabato sera. Verrà aggregato in prima squadra Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 della Primavera di mister Ignazio Abate. Di seguito il punto sulla situazione dell'infermeria rossonera, dal centrale tedesco a Rafael Leao e Noah Okafor.

- Kjaer aveva avuto una lesione, sta facendo fatica perché gli ha provocato una irritazione che lo limita nella corsa. Il problema è stato identificato e si sta agendo per togliergli il fastidio che gli impedisce di lavorare a determinate intensità. E’ molto difficile che recuperi entro sabato, si lavora per l’Atalanta.

- Bennacer: lavora con la squadra, è recuperato. L’allenatore deciderà domani se portarlo in panchina.

- Leao ad inizio settimana farà una risonanza magnetica per capire se la lesione è guarita. Con il semaforo verde si imposterà un lavoro di riatletizzazione per poi aggregarlo alla squadra.

- Thiaw: tra dieci giorni verrà sottoposto a nuova risonanza che consentirà di avere maggiori dettagli sull’entità della lesione e sull’approccio terapeutico.

- Okafor: continua il suo programma di recupero. La prossima settimana potrebbe iniziare a correre sul campo. Si lavora in ottica Milan-Monza.

- Pellegrino e Sportiello: il loro recupero sta procedendo senza intoppi.