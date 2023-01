Il punto sugli infortunati. Pioli: "Spero di recuperare qualcuno per la Coppa Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa di mister Pioli c'è stato il consueto momento dedicato al bollettino medico. Questi gli aggiornamenti del tecnico rossonero: "Domani saremo gli stessi di Salerno, spero di recuperare qualcuno in vista della partita di Coppa Italia. Mi piacerebbe concentrarmi sulla partita di domani e sui giocatori che saranno a disposizione domani. Poi ho detto che per la prossima partita mi auguro di ritrovare qualche giocatore ma ad oggi non te lo so dire. Si stanno tutti allenando a parte ma sono tutti più vicini di una settimana fa".