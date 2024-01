Il punto sui recuperi: Okafor ci sarà con la Roma. Vicini Sportiello e Pellegrino

Per la gara di oggi contro l'Empoli ha recuperato Yunus Musah. Il centrocampista americano è stato fermo quasi un mese per un affaticamento dopo la trasferta europea a Newcastle. Pur recuperando una pedina importante per il centrocampo, la lista degli indisponibili è ancora molto lunga. Il primo a recuperare sarà Noah Okafor che, per stessa ammissione di Pioli, sarà convocato settimana prossima contro la Roma. Prosegue bene anche il lavoro di Sportiello e Pellegrino.

Per tutti gli altri invece ci sarà da aspettare parecchio tempo. Per la Gazzetta dello Sport, il primo rientro previsto (dopo quelli già citati) è Malick Thiaw nel mese di febbraio. Alla fine del secondo mese dell'anno dovrebbe tornare Tomori, mentre solo a marzo si rivedrà Kalulu. Aprile è invece il periodo in cui si pensa di rivedere Pobega.