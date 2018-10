Il punto sulla A femminile - Il Milan tenta la fuga. Prima gioia per la Roma

È del Milan il primo tentativo di fuga stagionale in Serie A. La squadra allenata da Carolina Morace vince anche in casa del Verona, grazie alla solita rete di Valentina Giacinti servita perfettamente in profondità da Manuela Giugliano. Una vittoria che permette alle rossonere di allungare in classifica in attesa del recupero della Juventus contro l'Orobica e dello scontro diretto in programma nella prossima giornata. Le bianconere non sembrano la schiacciasassi della passata stagione tanto da pareggiare in casa contro l'Atalanta/Mozzanica una gara a lungo dominata in cui ha sprecato tantissimo, a cominciare dal rigore fallito da Cristiana Girelli dopo cinque minuti. A togliere le castagne dal fuoco alla squadra di Rita Guarino, passata in svantaggio dopo un minuto a causa dell'autogol di Cecilia Salvai, è stata una Eniola Aluko che sembra essersi rapidamente adattata al nuovo campionato viste le quattro reti segnate nelle ultime due uscite. La Juventus sarà chiamata a un vero tour de force in settimana con il recupero contro le bergamasche di mercoledì ad anticipare il big match contro il Milan di domenica all'ora di pranzo.

Appaiato alla Juventus in seconda piazza c'è il Sassuolo di Gianpiero Piovani che in terra emiliana sta cercando di replicare quanto di buono fatto a Brescia un anno fa. Le neroverdi restano seconde nonostante lo scivolone casalingo contro una Fiorentina che vuole dar fastidio nelle zone nobili della classifica. Trascinata dal capitano Alia Guagni, autrice di una doppietta, le viola salgono a quota nove punti e mettono la freccia sulle emiliane, che hanno giocato una gara in più, oltre a presentarsi al meglio alla sfida europea contro il Chelsea di mercoledì pomeriggio. Si staccano leggermente dal treno di testa invece Verona e Florentia, entrambe sconfitte nell'ultimo turno: le prime come visto dal Milan, le seconde invece da una Roma che, dopo un periodo d'assestamento legato ai tanti cambi operati in estate, coglie la sua prima vittoria stagionale grazie alle reti di Ciccotti e Bonfantini che rendono inutile il rigore realizzato nel finale da Vicchiarello. Tre punti che danno morale alla truppa di Betty Bavagnoli che già mercoledì nel recupero contro il Tavagnacco andrà alla caccia della continuità con l'obiettivo di agganciare in classifica proprio le Friulane reduci da una vittoria al fotofinish contro una Pink Bari che resta fanalino di coda a zero punti. Per avere la meglio sulle pugliesi serve una rete di Elisa Camporese all'ultimo secondo di gara dopo che Errico e Piro, su rigore, avevano fissato il risultato sull'1-1. A quota sei punti sale anche il ChievoVerona Valpo che stende con un tris – doppietta di Valentina Boni – l'Orobica in trasferta.

Mercoledì, oltre ai due recupero di Serie A, l'attenzione degli appassionati di calcio femminile sarà tutta concentrata sul Franchi di Firenze dove la Fiorentina affronterà il Chelsea nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A Londra le ragazze di Cincotta hanno perso di misura, subendo gol solo su calcio di rigore e venendo tenute a gala dalle parate di Stephanie Ohrstrom, dimostrando di essere sì inferiori dal punto di vista fisico e atletico rispetto alle inglesi, ma di potersela giocare alla pari grazie al maggior tasso tecnico complessivo. Serve un'impresa che però appare possibile – sicuramente più che un anno fa quando di fronte c'era il Wolfsburg – e che porterebbe le toscane fra le migliori otto d'Europa, un traguardo mai raggiunto che sarebbe anche un segnale ulteriore di crescita del movimento femminile italiano dopo la conquista del Mondiale da parte dell'Italia e le ottime cose fatte vedere nell'ultimo anno dalle nazionali giovanili.

Questi risultati, marcatori e classifica:

Florentia-Roma 1-2 (85° Rig. Vicchiarello; 45° Ciccotti, 67° Bonfantini)

Juventus-Atalanta/Mozzanica 1-1 (8° Aluko; 1° aut. Salvai)

Orobica-ChievoVerona Valpo 0-3 (14°, 88° Boni, 31° Tarenzi)

Sassuolo-Fiorentina 0-2 (26°, 72° Guagni)

Tavagnacco-Pink Bari 2-1 (9° Errico, 90° Camporese; 70° Rig. Piro)

Verona-Milan 0-1 (39° Giacinti)

Classifica: Milan 13, Juventus* 10, Sassuolo 10, Fiorentina* 9, Verona* 7, Florentia 7, Tavagnacco* 6, ChievoVerona Valpo 6, Atalanta/Mozzanica 4, Roma* 3, Orobica* 3, Pink Bari* 0

* una gara in meno