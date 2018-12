Il punto sulla A femminile - Milan corsaro, derby viola. Fuga a tre in testa

Milan-Juventus, con la Fiorentina possibile terza incomoda. Dopo nove giornate di campionato la lotta scudetto sembra essersi ristretta a queste tre squadre specialmente qualora le viola dovessero vincere il recupero con la Pink Bari in programma mercoledì. Nell’ultimo turno tutte e tre le squadre hanno infatti vinto contro le inseguitrici creando un primo solco con le squadre che seguono dal quarto posto in giù con il Milan che ha fatto il colpaccio in casa della Roma rimontando il gol segnato alla mezzora da Flaminia Simonetti che finalizzava al meglio una straordinaria azione personale di Agnese Bonfantini. Toccava così al solito duo Giacinti-Sabatino segnare le reti della vittoria rossonera con la prima che in contropiede pareggiava i conti al 38° e la seconda che sfruttava al meglio il suo senso del gol su un cross di Tucceri Cimini per regalare i tre punti a Carolina Morace, che così regala un dispiacere all’ex collega e avversaria di tante battaglie in nazionale Mia Hamm.

Tutto facile invece Juventus e Fiorentina: le ragazze di Guarino battono, dopo un primo tempo chiuso senza reti, il Sassuolo di Piovani: apre Cristiana Girelli chiude Benedetta Glionna con in mezzo un gran gol firmato Cernoia e la rete di Aluko. Le viola invece hanno in Lana Clelland una vera e propria trascinatrice che indirizza il derby fiorentino con due reti nell’arco di due minuti a cui nel finale di primo tempo si aggiunge l’autorete di Rodella per il definitivo 3-0 viola.

Dietro risalgono Hellas Verona e Atalanta Mozzanica: le scaligere battono in casa il Tavagnacco per 3-1 dopo aver chiuso il primo tempo sul pari per l’autorete di Bonassi e il gol di Camporese. Nella ripresa decidono fra il 60° e il 75° il match Bardin e Pasini che permettono così all’Hellas di tornare alla vittoria dopo 5 sconfitte di fila. Scoppiettante la vittoria invece delle nerazzurre bergamasche contro un ChievoVerona Valpo che tiene solo nella prima mezzora (2-1 firmato Fusar Poli e Colombo per le padrone di casa e Tarenzi per le ospiti) crollando nella ripresa quando si scatenano Daniela Stracchi, Ilaria Lazzari e infine Biancamaria Codecà per il definitivo 5-1. Accarezza la vittoria anche l’altra squadra bergamasca in campo, ovvero l’Orobica. Nello scontro salvezza contro la Pink Bari a sbloccare la gara in avvio di secondo tempo è Cristina Merli, ma all’ultimo respiro le baresi – che contro la Roma nel prossimo turno giocheranno in un palcoscenico d’eccezione come il San Nicola – trovano il pari con la prima rete di Pittaccio.

Nel prossimo weekend la Serie A osserverà un turno di riposo con gli occhi del calcio italiano rivolti a Parigi dove sabato l’Italia conoscerà le avversarie del girone della Coppa del Mondo che prenderà il via nel prossimo giugno.

Questi i risultati e la classifica della nona giornata:

Roma-Milan 1-2 (31° Simonetti; 38° Giacinti, 46° Sabatino)

Juventus-Sassuolo 4-0 (58° Girelli, 64° Cernoia, 76° Aluko, 86° Glionna)

Atalanta/Mozzanica-ChievoVerona Valpo 5-1 (4° Fusar Poli, 15° Colombo, 47° Stracchi, 53° Lazzari, 73° Codecà; 27° Tarenzi)

Hellas Verona-Tavagnacco 3-1 (6° aut. Bonassi, 62° Bardin, 74° Pasini; 11° Camporese)

Orobica-Pink Bari 1-1 (49° C. Merli; 90° Pittaccio)

Florentia-Fiorentina: 0-3 (36°, 38° Clelland, 44° Aut. Rodella)

Classifica: Milan 23, Juventus 22, Fiorentina* 18, Sassuolo 15, Florentia14, Roma 13, Tavagnacco 11, Hellas Verona 10, Atalanta/Mozzanica 10, ChievoVerona Valpo 7, Orobica 4, Bari* 4

* una gara in meno

Classifica marcatrici: Valentina Giacinti (Milan) 9, Lana Clelland (Fiorentina) 8, Barbara Bonansea (Juventus) 7, Daniela Sabatino (Milan) 6, Deborah Salvatori Rinaldi (Florentia) 6, Eniola Aluko (Juventus) 6, Cristiana Girelli (Juventus) 6, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 5