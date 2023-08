Il QS in prima pagina sugli attaccanti: "Voglia di gol: è gran finale".

Da Morata a Lukaku: ultima settimana per gli attaccanti. Diverse squadre devono ancora fare delle operazioni in avanti, sia in entrata che in uscita. Per questo, oggi in prima pagina QS titola: "Voglia di gol: è gran finale".