Il QS sul Ibra: "Zlatan sempre con la squadra. Il suo ufficio sarà il campo"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così su brahimovic, tornato al Milan come Senior Advisor di RedBird e del club rossonero: "Zlatan sempre con la squadra. Il suo ufficio sarà il campo". Ieri c'è stata la sua prima visita a Milanello nel nuovo ruolo. Lo svedese, parlando con la squadra, ha illustrato i suoi compiti e ha in particolare assicurato che sarà sempre presente quando ci sarà bisogno di lui.

Ibra non sarà tutti i giorni a Milanello, ma ogni volta che gli eventi lo richiederanno. Sarà a San Siro per le partite e farà anche diverse trasferte, a partire da quella di domani sera sul campo della Salernitana di un suo grande ex compagno di squadra al Milan, vale a dire Pippo Inzaghi.