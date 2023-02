Il QS titola: "Ci pensa Diaz. Il Milan ritrova il sorriso anche in Europa"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Ci pensa Diaz. Il Milan ritrova il sorriso anche in Europa". Dopo essere tornato a vincere venerdì in campionato contro il Torino, il Diavolo ha portato ieri a casa un successo importante anche in Champions League, battendo 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League. A decidere la sfida è stata una rete ad inizio partita di Brahim Diaz.