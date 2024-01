Il QS titola: "L'altro Milan è da applausi"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "L'altro Milan è da applausi". Ieri contro il Cagliari, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Stefano Pioli ha messo in campo diverse seconde linee e alcuni giovani della Primavera, ricevendo ottime risposte da tutti. Decisiva la doppietta di Luka Jovic, autore di cinque gol nelle ultime sei partite in cui è sceso in campo tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Tra le note lieti anche le prestazioni dei giovani Simic, Jimenez e Chaka Traoré, tutti e tre all'esordio da titolari in prima squadra.

Questo il tabellino di Milan-Cagliari di Coppa Italia:

MILAN-CAGLIARI 4-1

Marcatori: 29', 42' Jovic, 50' Traorè, 88' Azzi, 91' Leao

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria (dal 61' Florenzi), Simić, Hernández, Jiménez (dal 80' Bartesaghi); Adli, Reijnders (dal 80' Zeroli); Chukwueze, Romero (dal 70' Pulisic) Traorè (dal 70' Leao); Jović. A disp.: Maignan, Nava; Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek; Giroud. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo (dal 72' Zappa), Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto (dal 63' Azzi); Mancosu (dal 72' Sulemana); Petagna (dal 63' Pereiro), Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Capradossi, Goldaniga; Viola; Oristanio. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: Di Pardo, Deiola, Azzi

Recupero: 1' pt, 3' st