Il QS titola: "L'EuroDiavolo non può aspettare: chance Origi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS uscito questa mattina in edicola ha intitolato così sul Milan: "L'EuroDiavolo non può aspettare: chance Origi". I rossoneri, dopo la prova di forza in Champions League mercoledì, devono subito ripartire anche in campionato dopo la sconfitta di Torino e hanno l'occasione per farlo questa sera contro lo Spezia. Pioli si affida, come nelle ultime due di A, a Divock Origi che deve trovare continuità e gol.