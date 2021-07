Il QS titola: "Vai Italia, vale come una finale"

"Vai Italia, vale come una finale". Questo il titolo di apertura del QS nell'edizione odierna. Alle 21.00, sfida ai quarti di finale dell'Europeo per la Nazionale di Roberto Mancini contro il Belgio, numero uno del ranking. In dubbio ancora oggi De Bruyne e Hazard, mentre Chiellini, con ogni probabilità, dovrebbe farcela e far parte dell'undici titolare nello scontro speciale con Lukaku.