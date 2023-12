Il quinto posto Champions non è un miraggio: Serie A in pole position

L'ultima fase a gironi della storia della Champions è stata archiviata. Dall'anno prossimo la competizione cambia format, con 36 squadre partecipanti divise in due gironi che saranno dei veri e propri mini-campionati, prima della fase a eliminazione diretta. Le due federazioni che si qualificheranno in testa al ranking nel corso della stagione attuale, inoltre, avranno un posto in più.

In altre parole, l'Italia potrebbe portare cinque squadre in Champions League. Questo dipenderà dal ranking stagionale in cui la Serie A, al momento, è messa molto bene: anzi, è la migliore. L'Italia è stata l'unica nazione insieme alla Francia che ha portato tutte le squadre alla fase a eliminazione diretta: tre in Champions, tre in Europa League, una in Conference League. Al momento infatti il nostro campionato guida il ranking stagionale proprio davanti alla Ligue 1, che ha una squadra in meno. La quinta squadra in Champions non è un miraggio.