Il Ranking UEFA aggiornato: Serie A a gonfie vele. Perdono una squadra Liga e Bundes

Prosegue il cammino a gonfie vele delle squadre italiane in Europa. Ieri sia il Milan che la Roma hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa superando il turno a discapito di Rennes e Feyenoord. I rossoneri avevano già blindato il pass col 3-0 dell'andata, indolore il 3-2 incassato ieri in Bretagna.

Discorso diverso per i giallorossi che, dopo l'1-1 dell'andata, hanno pareggiato con lo stesso punteggio nel match di ritorno: decisivi i calci di rigore, con Svilar grande protagonista di serata.

Nella serata di ieri, la Spagna ha perso una squadra col Betis Siviglia eliminato dalla Conference League. La Germania, dalla stessa competizione, ha perso l'Eintracht Francoforte. Serata disastrosa per la Ligue 1: in un colpo solo, tre squadre francesi sono state eliminate dall'Europa League. Oltre al Rennes, fuori anche Lens e Tolosa.

Far bene quest'anno in Europa avrà dei risvolti molto importanti per la prossima stagione visto che la Champions League 2024/25 avrà delle grosse novità. Addio alla fase a gironi, passaggio da 32 a 36 squadre nel turno principale e qualificazione che arriverà non solo tramite il piazzamento nel campionato nazionale. Due qualificate saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni. Questo il ranking aggiornato, con l'Italia che guadagna ancora terreno ed è al comando. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale.

1. Italia 15.571 (7 partecipanti su 7)

2. Germania 14.500 (5 partecipanti su 7)

3. Inghilterra 13.875 (6 partecipanti su 8)

4. Spagna 13.187 (5 partecipanti su 8)

5. Francia 13.250 (3 partecipanti su 6)