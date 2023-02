Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è Campione del Mondo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid è Campione del Mondo per Club. La formazione allenata da Carlo Ancelotti ha battuto oggi nella finale allo Stade Moulay Abdallah l'Al-Hilal: 5-3 il risultato finale con le merengues che hanno concesso forse qualcosa di troppo a una formazione nettamente inferiore sulla carta. Real il doppio vantaggio con Vinicius e Valverde, mentre Marega al 26’ ha accorciato il risultato. Nella ripresa ancora merengues in gol con Benzema e Valverde, mentre Vietto accorcia ancora. Al 69’ il 5-2 di Vinicius, mentre dieci minuti più tardi ancora Vietto prova a riportare in partita i sauditi, senza risultato. Ottavo trionfo nella competizione per il Real Madrid.