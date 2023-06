Il Real Madrid punta Kane, il Tottenham chiede 110 milioni

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 05 GIU - Harry Kane resta il primo obiettivo del Real Madrid, ma il prezzo del cartellino fissato dal Tottenham, che chiede oltre 110 milioni di euro, potrebbe far saltare il suo trasferimento in Spagna. Anche il centravanti inglese - scrive la stampa britannica - da tempo ha espresso la sua volontà di lasciare la Premier, per prendere il posto di Karim Benzema, al centro dell'attacco delle merengues. Ma per coronare il suo sogno dovrà convincere il suo attuale presidente, Daniel Levy, che anche due anni fa aveva bloccato il trasferimento del capitano della nazionale, all'epoca inseguito dal Manchester City.

A sbloccare la trattativa potrebbe essere il prossimo manager del Tottenham, che sta perfezionando gli ultimi dettagli con Ange Postecoglou. Qualora il tecnico greco, che nell'ultima stagione ha guidato i Celtic al titolo scozzese, desse il suo nullaosta, Kane potrebbe lasciare il Tottenham dopo aver messo a segno 280 gol in 435 presenze con la maglia degli Spurs. (ANSA).