Il rendimento del Milan a maggio: l'ultimo precedente nel lontano 2014

vedi letture

E' arrivato il giorno di Torino-Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino con le due squadre che scenderanno in campo per la penultima giornata di questo campionato, nonchè ultimo impegno in trasferta in questa stagione da parte dei rossoneri di Pioli. Si giocherà il 18 maggio, e quest'anno ricorrerà il trentennale del trionfo di Atene per 4-0 contro il Barcellona in Champions League.



Complessivamente sarà la sfida n.13 in questa data, 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte finora. L'ultimo precedente risale al 2014, quando il Milan vinse per 2-1 contro il Sassuolo, con gol di Muntari e De Jong per i rossoneri, e di Zaza su rigore per i neroverdi. Prima di questo precedente, un 4-1 interno contro l'Udinese nel 2008, con gol di Pato, Inzaghi, Cafu e Seedorf, mentre per i friulani segnò Mesto.

L'ultima sconfitta risale al 1995, quando il Milan cadde per 1-0 in casa del Napoli con gol di Agostini al 46' del primo tempo.