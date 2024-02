Il Rennes ancora contro Gabbia: l'ultima sconfitta dei francesi proprio contro di lui

E' il giorno di Milan-Rennes, in programma questa sera alle 21:00 a San Siro. Nella giornata di ieri però, affianco a Stefano Pioli in conferenza stampa era presente anche Matteo Gabbia, sin qui uno dei giocatori più in forma tra le fila del Milan. Il centrale difensivo italiano ha già sfidato il Rennes in Europa League nei gironi proprio mentre era in prestito al Villarreal, definendo i francesi come una squadra verticale e dalle tante risorse offensive e di qualità.

Inoltre, l'ultima partita ufficiale persa dal Rennes, risale proprio al 14 dicembre e proprio contro Gabbia, in quel momento in campo con il Villareal.