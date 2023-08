Il retroscena di Loftus-Cheek: "Ho iniziato a chiedere a Tomori, di nascosto, come fosse cambiare. Non potevo dirgli che stavo parlando con il Milan, però..."

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal The Times e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Sulla sfida con il Milan in Champions:

"Non ci ho mai pensato molto in quel momento (al trasferimento, ndr). Ero concentrato su quello che stavamo facendo. Le cose sono cambiate parecchio, non stavamo andando più bene e a quel punto mi sono aperto alla possibilità di cambiare il mio futuro. In quel periodo ho iniziato a chiedere a Fikayo, di nascosto, come fosse cambiare. Non potevo dirgli che stavo parlando con il Milan, però (ride, ndr). Quando il trasferimento era sempre più vicino gli ho detto che forse sarei andato, che stava succedendo".