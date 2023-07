Il retroscena di Reijnders: "Ho parlato molto con Koopmeiners prima di venire al Milan"

vedi letture

Tijjani Reijnders da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella sua prima intervista a MilanTV.

Hai parlato con qualche tuo compagno di nazionale prima di venire in Serie A?

“Ho parlato molto con Teun (Koopmeiners, ndr), mi ha raccontato che in Italia si vive molto bene. Il campionato italiano è di ottimo livello ed è perfetto per migliorarti come giocatore. Certamente anche questo ha influito sulla mia decisione”.