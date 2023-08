Il retroscena sulle parole di Allegri: "Ma cosa si lamenta il Bologna! Che c'erano due rigori prima per noi!"

Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Marco Di Bello in Juventus-Bologna, soprattutto per l'intervento di Iling Junior su Ndoye che ha fatto infuriare i rossoblù.

Nell'immediato post partita la rabbia felsinea è stata riportata dalle parole dell'ad Fenucci, fatto che non ha lasciato indifferente il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Il quale, secondo Tuttosport, dopo aver sentito lo sfogo avrebbe detto: "Ma cosa si lamentano! Che c'erano due rigori prima per noi!".